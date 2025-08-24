Lazio, Sarri: “Differenza tecnica troppo grande. Responsabilità? Sento l’amore verso questa maglia”

L’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, ha commentato il match giocato contro il Como.

Termina 2-0 il match tra Como e Lazio, con la squadra di Fabregas che è riuscita a trovare i 3 punti.

Al termine della partita, Maurizio Sarri ha commentato la prestazione dei suoi ai microfoni di Sky Sport.

Ha esordito: “Una delle cose di cui abbiamo parlato era di attaccare la profondità però parliamo di particolari in una partita in cui la differenza tecnica è stata troppo grande. Poco da recriminare”.

Poi, ha continuato: “Se ci sorprendiamo delle qualità tecniche del Como siamo stati distratti negli ultimi mesi. Io me l’aspettavo di vedere una squadra di alto livello, mi aspettavo meno la mia squadra così. Abbiamo perso quasi sempre la palla dopo 2 passaggi”

Lazio, le parole di Sarri

Sarri poi ha aggiunto: “Io sento l’amore di questo popolo per questa maglia, non sento responsabilità. Sapevo sarebbe stata un’annata sofferta, gli sono super grato”.

L’allenatore della Lazio ha concluso: “Non credo potremo recuperare altri giocatori, dobbiamo solo analizzare la partita di oggi sperando sia episodica e non un segnale di un problema più grande”.