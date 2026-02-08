Le parole dell’allenatore della Lazio Maurizio Sarri nel post partita della gara di Serie A contro la Juventus

A chiudere la domenica della 24esima giornata della Serie A c’è stato il match tra Juventus e Lazio, disputato all’Allianz Stadium di Torino e finito con il risultato di 2-2.

Al termine della partita ha parlato Maurizio Sarri, allenatore dei biancocelesti.

“Sullo 0-2 mancava ancora tanto tempo e la Juventus è stata brava. Il rammarico è che a 5 minuti dalla fine abbiamo avuto la palla dell’1-3 e l’abbiamo sprecata“, ha dichiarato Sarri.

Che ha poi continuato: “Quando fai un punto in questo stadio è sempre un risultato positivo. Mi porto a casa la consapevolezza che questi ragazzi sono difficilmente distruggibili, stanno reagendo a tutto e non hanno mai piegato la testa di fronte alle difficoltà. Dal punto di vista morale mi dà soddisfazione“. Di seguito tutte le sue dichiarazioni.

Lazio, le parole di Sarri nel post Juventus

Maurizio Sarri ha poi commentato su Douglas Costa, presente negli studi di Dazn: “Lui era un fuoriclasse. In carriera ha avuto tanti problemi per colpe di chi l’ha allenato ma anche per colpe sue. Ha fatto meno di quello che poteva fare, è un fuoriclasse ‘top mondo’ “.

Per concludere con: “Dentro la squadra c’è un clima abbastanza positivo. I ragazzi hanno entusiasmo e passione, poi entrare all’Olimpico vuoto è stata una sensazione bruttissima anche per noi. Speravamo che le diatribe tra la società e i tifosi finissero“.