Le parole dell’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, alla vigilia della gara della sua Lazio a Bergamo contro l’Atalanta

Sarà l’Atalanta la prima avversaria della Lazio dopo la sosta per le nazionali appena conclusa. Gli uomini di Sarri nelle prime 6 giornate di campionato hanno raccolto solamente 7 punti.

I biancocelesti puntano ai 3 punti, quindi, per tornare alla vittoria dopo il pareggio 3-3 in casa contro il Torino e per salire in classifica.

I nerazzurri, invece, prima della sosta hanno pareggiato in casa contro il Como di Cesc Fabregas per 1-1.

A poco più di 24 ore dal match in conferenza stampa Maurizio Sarri ha parlato di che Lazio si aspetta contro l’Atalanta.

Lazio, la conferenza stampa di Sarri

Sarri ha cominciato la conferenza parlando del momento dei biancocelesti: “La Lazio attuale è una Lazio che è dipendente dai giocatori che ci sono a disposizione. Noi siamo andati a giocare a Genova senza sette giocatori e contro il Torino senza otto. È una situazione difficile soprattutto per una squadra che ha affrontato l’estate che abbiamo affrontato noi. Sappiamo dall’inizio che il nostro sarà un campionato di sofferenza e in cui sarà importante essere umili“.

L’allenatore della Lazio ha poi continuato sulle condizioni dei singoli: “Sono tutte situazioni al limite. Sono tutti ragazzi che con noi hanno fatto allenamento stamattina. Non ci rendiamo conto nemmeno di che tipo di minutaggio possano avere domani. Qualcuno sarà della partita anche se è una cosa che mi spaventa perché rischi di bruciare uno slot dopo 15 minuti. Gli infortuni? Sono tutte situazioni pregresse. Dia ha problemi alla caviglia da anni, a Marusic si è riacutizzata una ferita di anni fa e i problemi muscolari sono tutti a zone diverse. Zaccagni, poi, viene da un’estate complicata perché si è operato“.

“Mercato di Gennaio? Io ufficialità non ne ho”: le parole di Sarri

L’ex Chelsea si è espresso anche sulla possibilità che il club biancoceleste possa fare mercato a gennaio: “Ho parlato con il direttore che mi ha detto che probabilmente a gennaio sarà possibile fare mercato ma io ufficialità non ne ho“.

Sarri ha concluso la conferenza stampa parlando della scelta di restare alla Lazio nonostante aver saputo del blocco del mercato dopo la firma: “Quello che ho fatto non lo avrei fatto per nessuna altra squadra. Da qualsiasi altra squadra sarei andato via dopo tuto quello che è successo. Questa forza non mi sta abbandonando nonostante tutte quello che sta capitando ogni giorno“.