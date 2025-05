Lazio, Baroni verso la risoluzione. Si accelera per il ritorno di Sarri

La Lazio si muove per trovare un accordo con Maurizio Sarri e chiudere presto per il suo ritorno sulla panchina biancoceleste

La Lazio si appresta a separarsi da Marco Baroni. Infatti nella giornata di oggi, giovedì 29 maggio, è previsto un incontro per concordare la risoluzione contrattuale.

Dopodiché, tra stasera e domani la dirigenza incontrerà Maurizio Sarri per provare a chiudere. L’offerta proposta dalla Lazio è un biennale da 2,8 milioni netti a stagione.

L’incontro con Sarri sarà finalizzato a concordare le linee guida del prossimo calciomercato per evitare di ripetere le incomprensioni che un anno fa avevano portato alla separazione.

Se queste idee saranno comuni, l’accordo potrà anche essere formalizzato. Il club procede spedito per chiudere subito per il ritorno di Sarri. Solo nel caso in cui qualcosa andasse storto, a quel punto la Lazio valuterebbe altre alternative.

Lazio-Baroni verso la risoluzione: si spinge per Sarri

Dunque dopo una sola stagione Marco Baroni e la Lazio si separeranno, al termine di un campionato chiuso al settimo posto. In virtù di questa posizione, i biancocelesti l’anno prossimo non disputeranno le coppe europee. Prevista la risoluzione del contratto.

