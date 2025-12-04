Lazio, Sarri: “Dobbiamo innescare dei giocatori importanti per fare un salto di qualità”

Le considerazioni di Maurizio Sarri dopo la partita di Coppa Italia contro il Milan, valida per gli ottavi di finale

Lazio e Milan si sono affrontate agli ottavi di finale di Coppa Italia, partita terminata con il risultato di 1-0 firmato Zaccagni.

I biancocelesti superano quindi il turno e accedono ai quarti, dove incontreranno il Bologna di Vincenzo Italiano.

Al termine della gara giocata allo Stadio Olimpico di Roma, Maurizio Sarri ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi ai microfoni di Sport Mediaset.

“Chi mi conosce sa che queste sono situazioni mi piacciono. C’è stata una gran difficoltà fin da giugno, tanti infortuni ma poi c’è una squadra che si fa allenare. La domenica a volte mi arrabbio perché a livello tecnico abbiamo qualcosa di meno delle altre squadre“, ha dichiarato Sarri.

Lazio-Milan, l’intervista post partita di Sarri

Ha proseguito: “Ci ha fatto piacere che all’Olimpico sono arrivate oltre 40mila persone e hanno fatto un tifo feroce. Domenica dopo la partita ho visto i giocatori mortificati quindi oggi mi ha fatto piacere. Andiamo avanti, non abbiamo tempo nemmeno di essere particolarmente contenti perché domenica c’è una partita importante. Mi aspetto di dover continuare a lavorare nei prossimi mesi. Dobbiamo innescare dei giocatori importanti per fare un salto di qualità. Se riusciamo a scoprire una bella base è già qualcosa di importante“.

E ancora su Basic: “È arrivato con grandi prospettive poi si era un po’ perso forse per colpa un po’ della società e un po’ sua. Non ho avuto grandi dubbi a rimetterlo dentro e ci sta ripagando in maniera importante. A livello di movimenti è uno dei più affidabili se non il più affidabile“.