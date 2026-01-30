Questo sito contribuisce all'audience di

Lazio, Sarri: “La situazione di Romagnoli è in mano alla società”

Redazione 30 Gennaio 2026
Maurizio Sarri (IMAGO)
Maurizio Sarri (IMAGO)

Le parole di Maurizio Sarri nell’intervista rilasciata dopo la vittoria della sua Lazio contro il Genoa

Dopo la sconfitta contro il Como e il pareggio di Lecce, la Lazio torna a vincere in casa contro il Genoa.

Decisive le reti su rigore di Pedro e Cataldi, in mezzo il primo gol in biancoceleste di Kenneth Taylor. Per i rossoblù hanno segnato Malinovskyi e Vitinha, ma il risultato finale dice 3-2 per la Lazio.

Al termine dei 90 minuti dello Stadio Olimpico, Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Dazn: “Sono state settimane difficili per noi per motivi molteplici. Sono contento che la squadra abbia dato una risposta di questo tipo in una serata difficile come questa, non è stato facile giocare senza la stragrande maggioranza dei tifosi“.

Sui nuovi arrivi: “Maldini e Ratkov sono due attaccanti con caratteristiche diverse. Da Maldini mi aspetto un’evoluzione nell’attaccare lo spazio dopo aver scaricato palla, per Ratkov questo è più semplice ma deve comunque adattarsi a un campionato diverso“.

Le parole di Sarri dopo Udinese-Lazio
Maurizio Sarri, allenatore della Lazio (IMAGO)

Le parole di Sarri dopo Lazio-Genoa

Sui rigori calciati nel corso della partita: “Cataldi secondo me è un giocatore sottovalutato, era previsto tirasse il secondo rigore. Il primo rigorista è Pedro, ma essendo uscito toccava a lui tirarlo. Se Cataldi avesse avuto una cilindrata in più, avrebbe potuto avere una carriera differente“.

Sul calciomercato in corso: “Del mercato non mi interessa, mentre la situazione di Romagnoli è in mano alla società. Ci ho parlato poco fa e neanche lui sa cosa dirmi. Per noi è un giocatore importante, abbiamo fatto una valutazione simile anche su Guendouzi ma poi la società ha scelto di venderlo“.