Atalanta, Sarri uno dei nomi per la panchina. Ma l’offerta della Lazio resta la più concreta

Uno dei nomi per la panchina dell’Atalanta è quello di Maurizio Sarri: l’offerta della Lazio, però, resta super concreta

Novità importanti per quanto riguarda l’Atalanta: Maurizio Sarri è uno dei nomi per la panchina della Dea. Ma anche in questo caso ci sono questioni legate alle tempistiche.

Ovvero? L’importante offerta della Lazio – come raccontato nelle scorse ore – è super concreta. E questa accelerata da parte del club biancoceleste potrebbe sbaragliare la concorrenza.

Anche perché, come già spiegato, servirebbe del tempo per l’eventuale addio di Gian Piero Gasperini. A differenza della Lazio che, invece, è già molto avanti.

Come spiegato, infatti, il club di Claudio Lotito ha proposto all’allenatore un biennale a 2.8 milioni di euro netti a stagione.

I numeri di Sarri con la Lazio

Maurizio Sarri è attualmente senza una squadra. L’allenatore è reduce dall’esperienza vissuta sulla panchina della Lazio dal luglio del 2021 a marzo 2024.

In questo frangente, Sarri ha guidato la Lazio per un totale di 137 partite. Il bilancio è il seguente: 65 vittorie, 42 sconfitte e 30 pareggi. A seguire: sono 204 i gol segnati sotto la sua gestione, 159 quelli subiti.