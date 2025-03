Le parole di Giuseppe Saputo sull’addio di Thiago Motta dal Bologna e il momento del club rossoblù

“Non abbiamo sostituito noi Motta, è lui che ha deciso di partire” così dice Giuseppe Saputo, detto Joey, presidente del Bologna che è intervenuto ai microfoni di Omni Television. “La base era forte e volevo continuare con lui”.

Il numero uno del club ha aggiunto. “Mi è dispiaciuto il modo, non ho apprezzato il comportamento sia della società che l’ha preso sia di Thiago. Io ci metto passione, provo a trasmetterlo e sono rimasto deluso dalle modalità”.

Thiago Motta è stato esonerato dalla Juventus. “Questa è la vita, dobbiamo andare avanti e siamo fortunati di aver scelto Vincenzo Italiano, che ha i valori che cercavamo. Esonero alla Juventus? Mi dispiace, so che lavoratore è, sempre il primo ad arrivare e l’ultimo a partire, ho conosciuto il suo staff. Tutte bellissime persone”.

Saputo pensa solo al Bologna, al momento quarto in Serie A dopo 29 giornate. “Quarti si sta bene, ma la stagione è ancora lunga e il calendario tosto. Siamo molto contenti, ma dobbiamo continuare. L’anno scorso è stato incredibile, non pensavamo di fare quel percorso. Poi in estate abbiamo cambiato tanto ed è sempre difficile ripetersi, infatti la stagione era iniziata con qualche difficoltà. Però abbiamo lavorato forte per arrivare fino a qui”.

Bologna, le parole di Saputo

Saputo si è complimentato con la sua squadra. “Il merito va a tutti, partendo dal magazziniere per arrivare ai giocatori. Siamo una famiglia e questo fa la differenza. Sono usciti un paio di giocatori, ma la base è molto unita. Sappiamo chi siamo nel calcio italiano, ed è importante”.

E ha concluso. “L’aspettativa non è vincere lo Scudetto, ma quella di stare nelle posizioni europee. I bolognesi ci lasciano lavorare bene, se fai vedere di essere lì per loro ti apprezzano. Ci abbiamo messo un po’ di tempo per arrivare qui ma ora ci siamo”.