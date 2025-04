Santos, non c’è pace per Neymar: nuovo stop, lascia il campo in lacrime

Non c’è pace per Neymar: nuovo stop e nuovo infortunio nella notte nella partita tra il Santos e l’Atletico Mineiro

Un nuovo infortunio ha colpito Neymar. È successo tutto nella notte di oggi, 17 aprile, durante la partita di Serie A brasiliana tra il suo Santos e l’Atletico Mineiro.

La sfida si è chiusa sul risultato di 2-0 per il Santos, con le reti di José Ivaldo e di Barreal.

Proprio dopo la rete messa a segno dal primo al minuto 24 del match, Neymar ha cominciato ad accusare un fastidio muscolare lamentando un dolore nella parte posteriore della coscia sinistra.

Dopo essere uscito però più volte dal campo, O Ney ha poi deciso di abbandonare il terreno di gioco visibilmente in lacrime. Nella giornata, poi, della sua centesima partita all’Estadio Urbano Caldeira.

Santos, Neymar abbandona il campo in lacrime

Nel giorno della sua centesima partita al “Vila” (così noto lo stadio casalingo del Santos) celebrata con la maglia numero 100, Neymar ha subito l’ennesimo stop. Come detto, appena dopo il gol messo a segno dal compagno José Ivaldo al minuto 24, ha cominciato ad accusare degli evidenti problemi fisici.

Lamentando un dolore nella parte posteriore della coscia sinistra all’altezza dell’adduttore, il calciatore brasiliano è stato costretto a uscire più volte dal campo, con lo staff del Santos che è sin da subito accorso per sincerarsi delle condizioni del suo giocatore. Provando a stringere i denti, però, Neymar si è poi accasciato a terra, richiamando l’attenzione della panchina che non ha esitato a far entrare in campo il kart per accompagnarlo fuori. Il calciatore 33enne non ha quindi abbandonato il terreno di gioco con le sue gambe: si teme, dunque, un altro possibile stop per il brasiliano.