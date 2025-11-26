Santos, altro infortunio per Neymar: lesione al menisco e stagione finita

Non c’è pace per Neymar, che ha riportato un infortunio al menisco del ginocchio sinistro: stagione finita per la stella del Santos

Altra tegola per Neymar. Il numero 10 del Santos ha chiuso in anticipo la stagione 2025 a causa di una lesione al menisco del ginocchio sinistro che lo terrà fuori per il finale di stagione.

Gli esami strumentali, effettuati martedì 25 novembre dopo il match contro il Mirassol del 19 novembre, hanno confermato i peggiori timori: il 33enne brasiliano salterà le ultime tre decisive partite del Brasileirão (la Serie A brasiliana), lasciando la sua squadra impegnata nella lotta per la salvezza.

Neymar ha collezionato solo 17 presenze dal suo ritorno in Brasile con 4 gol, saltando 15 partite per infortunio. Numeri troppo bassi per attirare l’attenzione di Ancelotti e della nazionale brasiliana in vista del prossimo Mondiale.

La lista degli stop è cospicua: edema al bicipite femorale a marzo, lesione al semimembranoso ad aprile, infortunio al retto femorale a settembre e infine il problema al menisco.

Santos, infortunio per Neymar e retrocessione possibile

Appare essere più che complicata la situazione del Santos, 17° con 33 punti, in piena zona retrocessione. Per salvarsi serviranno almeno 10 punti nelle ultime tre gare, che saranno contro lo Sport Recife già retrocesso, Juventude penultimo e Cruzeiro terzo. E dovrà farlo senza Neymar, di nuovo fermo per infortunio.

Per il fuoriclasse brasiliano, il ritorno a casa si è trasformato in un incubo fatto di infortuni continui e prestazioni discontinue. Costretto in tribuna, l’ex Barcellona dovrà guardare impotente il Santos giocarsi il futuro nelle tre partite più importanti della stagione.