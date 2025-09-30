È morto Santi Trimboli, storico giornalista sportivo per anni volto del telegiornale e di alcuni programmi della Rai, nonché vicecaporedattore della TGR Calabria

All’età di 80 anni si è spento Santi Trimboli, ex giornalista professionista dal 1973 e vicecaporeddatore della Rai.

La notizia è arrivata nella giornata di martedì 30 settembre, quando l’esperto di calcio e sport è venuto a mancare a Cosenza.

Trimboli è stato per anni volto del telegiornale in onda sul canale regionale calabrese della Rai, oltre che dello storico programma “90° Minuto“.

Come detto, appasionato di calcio ma soprattutto delle squadre della sua regione. Per decenni ha seguito il Catanzaro, il Cosenza e il Crotone nei tornei di Serie B, oltre che i nove campionati della Reggina in Serie A per “Stadio Sprint”, “90° Minuto” e “La Domenica Sportiva”.

È venuto a mancare Santi Trimboli

Sport, ma non solo. Trimboli è stato per esempio tra i principali inviati per le dirette delle visite presidenziali nella sua Regione, come per quella dell’allora Capo dello Stato Giorgio Napolitano.

L’ex giornalista è stato anche docente di “Etica della comunicazione” e del “Sistema dei mass media” in un master all’Università della Calabria. “Tutta la redazione della TGR Rai Calabria si stringe attorno ai suoi familiari“, si legge nel comunicato diffuso dalla sua testata.