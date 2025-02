Sanremo, Bove ospite della finale: “Ho capito quanto è sottile la linea tra vita e morte”

Il centrocampista della Fiorentina Edoardo Bove è stato tra gli ospiti della serata conclusiva di Sanremo 2025, la super finale

Nel corso della finale del Festival della Canzone Italiana 2025, il direttore artistico Carlo Conti ha deciso di invitare sul palco Edoardo Bove, centrocampista della Fiorentina.

Il calciatore, che lo scorso 1° dicembre aveva avuto un malore in campo durante la gara contro l’Inter, si è reso protagonista di un rapido scambio di battute con il presentatore ripercorrendo quello che è stato il suo difficile e più recente momento di vita.

Prima di avere l’occasione di presentare uno dei cantanti in gara. In questo caso il 20°, ovvero Elodie.

Il tutto, in un momento pieno di emozione. Tutto il teatro Ariston si è infatti fermato ad ascoltare le parole del centrocampista, che è parso visibilmente sentito dal momento toccante.

Edoardo Bove ospite a Sanremo 2025

Il centrocampista della Fiorentina ha così esordito: “Per me è un onore essere qui e ti ringrazio Carlo per l’invito”. Per poi commentare lo spiacevole episodio: “Sto vivendo questo periodo con alti e bassi. Il calcio è la mia forma di espressione e non poterlo fare è difficile. È come un cantante che non ha più la voce, mi sento incompleto“.

“L’affetto della gente è stato incredibile, mi è arrivato senza considerare i colori. Questo mi ha fatto capire anche la gravità della situazione. Io mi sono svegliato in Ospedale senza ricorda nulla e solo guardando gli altri ho capito cosa era successo. Erano sollevate di vedermi e questo mi ha fatto capire quanto la paura sia stata grande“, ha aggiunto il calciatore. “Il mio episodio mi ha fatto capire quanto sia sottile la linea tra la vita e la morte“, ha concluso.

--> --> -->-->