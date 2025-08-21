Sancho-Roma, manca ancora il via libera da parte del giocatore

La Roma continua a insistere per Jadon Sancho ma il calciatore non ha ancora dato il via libera al trasferimento

Dopo i segnali negativi del 18 agosto, la Roma comunque non si è arresa e ha continuato a lavorare per provare a convincere Sancho ad accettare la destinazione.

Questo “lavoro ai fianchi” dell’inglese è proseguito poi nelle ultime ore, ma senza che il classe 2000 e il suo entourage abbiano dato il via libera al trasferimento. Come raccontato, i giallorossi sono disposti ad attendere – Gasperini vuole Sancho – ma non all’infinito.