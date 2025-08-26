Roma, verso il no definitivo di Sancho: passi avanti per Tyrique George

No definitivo di Sancho alla Roma: il club giallorosso si concentra su Tyrique George del Chelsea

La Roma deve dire addio al sogno Jadon Sancho. Dopo l’incontro di queste ore a Londra tra il direttore sportivo giallorosso Frederic Massara e l’entourage dell’inglese, è arrivata la risposta definitiva: l’esterno del Manchester United sembra non aver accettato definitivamente l’offerta del club giallorosso.

Archiviata la pista Sancho, l’attenzione si sposta ora su un altro talento offensivo. La Roma sta infatti lavorando per Tyrique George, attaccante classe 2006 del Chelsea. Il giocatore ha già dato un’apertura al trasferimento in giallorosso, anche se su di lui ci sono diversi club di Bundesliga pronti a inserirsi.

Un dettaglio importante: George non vuole lasciare il Chelsea in prestito. E su questo punto la Roma è pronta a fare un investimento vero e proprio. In queste ore si lavora sia con il club londinese sia con il giocatore, per ottenere l’ok definitivo.

Massara è rimasto a Londra e nelle prossime ore proverà a dare una svolta decisiva alla trattativa. L’obiettivo è capire al più presto la reale fattibilità dell’affare e valutare i margini per una chiusura che, in caso di fumata bianca, regalerebbe a Gasperini un rinforzo giovane e di prospettiva per il reparto offensivo.