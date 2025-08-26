Roma, si aspetta la risposta definitiva di Sancho: continua la trattativa per George

Le ultime sul mercato in entrata della Roma. Massara ha incontrato l’agente di Sancho, si aspetta una risposta definitiva. Continua intanto la trattativa per George.

La Roma continua a lavorare per rinforzare la propria squadra. Come avevamo raccontato, il direttore sportivo giallorosso si trovava in missione a Londra in queste ore per parlare con l’agente di Sancho.

L’incontro si è tenuto questa mattina e adesso la Roma aspetta la risposta definitiva, senza nutrire però grandi speranze. Il direttore, però, ha approfittato del suo “viaggio inglese” per parlare anche di Tyrique George, dal momento che sia lui che Sancho sono rappresentati dallo stesso agente.

In questo senso, la Roma continua a lavorare per l’attaccante del Chelsea.