Udinese, Sanchez al Siviglia: tra poche ore in Spagna

Alexis Sanchez passa dall’Udinese al Siviglia: operazione a zero in uscita per il club bianconero.

Alexis Sánchez è pronto a cominciare una nuova avventura. L’attaccante cileno, dopo aver chiuso la sua esperienza all’Udinese, approda in Spagna per vestire la maglia del Siviglia.

L’operazione si è conclusa a parametro zero: il club andaluso ha trovato l’accordo con il giocatore, che nelle prossime ore atterrerà in Spagna.

Per Sánchez, si tratta di un ritorno in Spagna dopo gli anni trascorsi con il Barcellona, dove aveva conquistato trofei e mostrato il suo talento a livello internazionale. Ora, a distanza di anni, il “Niño Maravilla” avrà l’occasione di rimettersi in gioco in un campionato che conosce bene, in una squadra che punta a rilanciarsi dopo una stagione complessa.

Il Siviglia accoglie così un rinforzo di esperienza, qualità e carisma, capace di portare leadership nello spogliatoio e alternative preziose in attacco.