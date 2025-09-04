Le parole dell’ex attaccante di Inter e Udinese

“Sono stati giorni intensi. Ho aspettato questa opportunità con la stessa voglia di sempre”. La voce è quella di Alexis Sanchez che, nelle scorse ore, è diventato ufficialmente un nuovo giocatore del Siviglia. “Lo stadio, l’ambiente… qui si respira qualcosa di speciale – ha detto il cileno – . È una delle ragioni per cui ho scelto questa squadra”.

L’attaccante festeggerà 37 anni a dicembre. Ma poco importa: “Fisicamente sto bene, credo di avere ancora molto da dare in Europa. Il Siviglia è un grande club e deve tornare ai livelli che gli competono: Champions League, lotta per i trofei, Europa League. Questa è la sua dimensione naturale”.

La grinta non manca: “Se sei professionale e stai bene fisicamente, l’età è solo un numero. Io ho sempre voglia, esperienza e fame di vittorie. Non sono qui per giocare ma per competere e conquistare titoli”.

Matías Almeyda potrà contare sull’esperienza dell’ex Inter e Barcellona: “Mi piace la mentalità del nostro allenatore – dice Sanchez – . Ci siamo capiti subito. Sono pronto a dare tutto e a trasmettere ai più giovani la mia esperienza”.