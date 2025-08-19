Cremonese, Sanabria è arrivato a Milano | FOTO E VIDEO
L’arrivo di Sanabria a Milano: l’attaccante classe 1996 si prepara a diventare un nuovo giocatore della Cremonese di Nicola.
Antonio Sanabria è arrivato a Milano.
L’attaccante paraguaiano, come raccontato, sosterrà nella giornata di domani le visite mediche con la Cremonese.
Il classe 1996 si trasferirà in grigiorosso per 2.5 milioni di euro più bonus.
Di seguito le prime immagini di Sanabria.
Sanabria è a Milano | VIDEO
