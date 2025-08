Torino, anche l’Alaves ci prova per Sanabria: la situazione

Anche l’Alaves ci prova per Antonio Sanabria: trattativa complicata, ma si potrebbe aprire uno spiraglio in caso di arrivo di Simeone

Non ci sono solo Cremonese e Hellas Verona per Antonio Sanabria. L’attaccante del Torino piace anche all’Alaves. È una trattativa complicata, ma potrebbe aprirsi uno spiraglio in caso di arrivo in granata di Giovanni Simeone.

L’attaccante classe ’96 ha raccolto 27 presenze tra Serie A e Coppa Italia nell’ultima stagione, realizzando due gol e servendo un assist.