Accordo raggiunto con i club per San Siro, Sala: “Deve essere pronto entro il 2031”

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, annuncia l’accordo per lo stadio San Siro.

Il futuro di San Siro sembra ormai tracciato. Dopo mesi di trattative e incertezze, il Comune di Milano e i club hanno trovato un’intesa che dovrebbe portare alla cessione dello stadio e aprire ufficialmente la strada al progetto del nuovo impianto. A confermarlo è stato il sindaco Giuseppe Sala, intervenuto questa mattina ai microfoni di RTL 102.5.

La giunta comunale discuterà la delibera già nella giornata di domani. Un passaggio fondamentale non solo per il futuro sportivo della città, ma anche per rispettare le tempistiche imposte dalle istituzioni calcistiche internazionali. L’obiettivo è infatti quello di consegnare alla città e ai tifosi un nuovo stadio entro il 2031.

Il sindaco infatti ha confermato: “Se tutto va bene domani dovremmo andare in giunta con la delibera della vendita, perché di fatto con i club siamo arrivati a un accordo”.

Giuseppe Sala, sindaco di Milano: “Lo stadio deve essere pronto entro il 2031, perché la Uefa ci sta dicendo che non considereranno Milano per gli Europei di calcio del 2032 se rimarrà San Siro”.