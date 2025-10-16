Il nuovo San Siro avrà le curve a 37 gradi come il Muro Giallo di Dortmund
Il progetto per il nuovo San Siro prevede le curve inclinate di 37 gradi come il Muro Giallo di Dortmund.
Proseguono i progetti per il nuovo stadio a Milano. Il documento descrittivo prevede un nuova inclinazione delle curve. Così come il terzo anello a San Siro e la Südtribüne, il Muro Giallo di Dortmund, anche nel nuovo stadio ci sarà un’inclinazione di 37 gradi.
La nuova architettura, più verticale, servirà quindi ad aumentare la visibilità degli spettatori e creare un nuovo impatto visivo e sonoro pur mantenendo i livelli di sicurezza.
Lo stadio, strutturato così, non ospiterebbe solo partite di campionato e Champions, ma anche concerti. Si pensa a 20p concerti ospitati in un anno di cui 12 internazionali e 8 nazionali.
Tutto ciò sarà realizzato solo dopo aver terminato l’iter burocratico. Attualmente si ipotizza che ci andranno sei anni per realizzare il nuovo impianto.