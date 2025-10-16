Questo sito contribuisce all'audience di

Il nuovo San Siro avrà le curve a 37 gradi come il Muro Giallo di Dortmund

Redazione 16 Ottobre 2025
Lo stadio San Siro di Milano (Imago)
Il progetto per il nuovo San Siro prevede le curve inclinate di 37 gradi come il Muro Giallo di Dortmund.

Proseguono i progetti per il nuovo stadio a Milano. Il documento descrittivo prevede un nuova inclinazione delle curve. Così come il terzo anello a San Siro e la Südtribüne, il Muro Giallo di Dortmund, anche nel nuovo stadio ci sarà un’inclinazione di 37 gradi.

La nuova architettura, più verticale, servirà quindi ad aumentare la visibilità degli spettatori e creare un nuovo impatto visivo e sonoro pur mantenendo i livelli di sicurezza.

Lo stadio, strutturato così, non ospiterebbe solo partite di campionato e Champions, ma anche concerti. Si pensa a 20p concerti ospitati in un anno di cui 12 internazionali e 8 nazionali.

Tutto ciò sarà realizzato solo dopo aver terminato l’iter burocratico. Attualmente si ipotizza che ci andranno sei anni per  realizzare il nuovo impianto.

 

 