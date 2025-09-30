San Siro, il comunicato di Milan e Inter: “Un passo storico e decisivo per il futuro”

Milan e Inter hanno pubblicato una nota ufficiale sulla vendita di San Siro: ora si attende l’esito del dibattito consiliare della giunta

È una giornata storica per la questione San Siro. La giunta comunale ha approvato la vendita dello stadio e di alcune zone limitrofe a Milan e Inter per 197 milioni di euro.

Si tratta di una decisione molto importante, che di fatto segna il futuro dello storico impianto. San Siro verrà abbattuto per costruire un nuovo stadio entro il 2031.

Milan e Inter hanno pubblicato un comunicato ufficiale congiunto, che si apre così: “AC Milan e FC Internazionale Milano esprimono soddisfazione per l’approvazione da parte del Consiglio Comunale della vendita di San Siro e dell’area circostante: un passo storico e decisivo per il futuro dei Club e della città“.

Adesso il rogito dovrà essere svolto entro il 10 novembre, data in cui scatterà il vincolo sul secondo anello.

Il comunicato di Milan e Inter su San Siro

La nota si conclude così: “In attesa della comunicazione ufficiale dell’esito del dibattito consiliare da parte della Giunta, i Club guardano con fiducia e responsabilità ai prossimi passaggi dell’iter che li porterà a realizzare un nuovo stadio che soddisfa i più elevati standard internazionali: un impianto di livello mondiale destinato a diventare una nuova icona architettonica per Milano e un simbolo della passione dei tifosi di calcio di tutto il mondo“.

Nei prossimi giorni, dunque, sono attese novità importanti dopo la decisione di vendere San Siro a Milan e Inter.