San Siro è di Milan e Inter: firmato il rogito

Firmato il rogito per il passaggio di San Siro a Milan e Inter: arriva il comunicato ufficiale.

Milano si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia sportiva e urbana. Milan e Inter hanno ufficializzato l’acquisto della Grande Funzione Urbana San Siro, comprensiva dello storico stadio Meazza e dell’area circostante, siglando oggi l’atto di vendita con il Comune di Milano.

L’operazione, condotta tramite la società Stadio San Siro S.p.A., segna l’avvio di un ambizioso progetto di rigenerazione urbana e sportiva. Le proprietà dei due club, RedBird per il Milan e fondi gestiti da Oaktree per l’Inter, puntano a garantire un successo sportivo a lungo termine e a valorizzare un’area strategica della città, creando spazi accessibili, sostenibili e in grado di attrarre nuovi investimenti.

Per la realizzazione del nuovo stadio e del masterplan dell’area circostante sono stati incaricati Foster + Partners e MANICA, studi internazionali di architettura e design, con l’obiettivo di costruire un impianto di livello mondiale e una vera e propria icona architettonica per Milano.

È arrivata dunque l’attesa firma del rogito per il trasferimento di proprietà: l’atto della vendita di San Siro è arrivato in tempo rispetto alla scadenza del 10 novembre. Molto presto partiranno i progetti che vedranno la costruzione del nuovo stadio.