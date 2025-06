Inter e Milan accelerano verso la cessione dell’area di San Siro: nessun intervento di bonifica necessario.

Un importante passo avanti per il futuro dell’area San Siro. Le indagini ambientali preliminari effettuate da Inter e Milan hanno infatti dato esito positivo: non sarà necessario alcun intervento di bonifica. Questo permetterà di velocizzare le procedure per la cessione del sito.

Le analisi, avviate in seguito alla manifestazione di interesse per l’acquisizione dell’area, hanno riguardato diversi punti nevralgici. Gli accertamenti, resi noti in un comunicato del Comune di Milano, hanno confermato la sostanziale conformità delle condizioni del suolo agli standard richiesti dalla normativa.

“A seguito della manifestazione di interesse per l’acquisizione della proprietà dell’area San Siro, le squadre F.C. Internazionale Milano S.p.A. e A.C. Milan S.p.A. hanno condotto alcune indagini preliminari sulle seguenti aree: Parco dei Capitani, parcheggio Nord e parcheggio Sud, piazzale di ingresso dello Stadio ‘Meazza’, Stadio ‘Meazza’ e la zona di accesso che lo circonda”, si legge nella nota ufficiale.

Le analisi spiegano: “Nell’area del Parco dei Capitani, che coincide con quella dell’ex palazzetto dello sport, sono state condotte indagini volte a definire le caratteristiche geotecniche dei terreni per la progettazione dei successivi interventi e ad escludere l’eventuale presenza nel sottosuolo di fondamenta e manufatti del vecchio palazzetto, demolito alla fine degli anni ’80. Questo tipo di analisi non ha comportato manomissioni o prelievi di suolo del parco che – come già confermato dalle verifiche ambientali effettuate nel 2015 per la realizzazione di M5 e dell’area verde – non presenta contaminazioni superiori ai limiti di legge per i siti a uso verde pubblico e residenziale”.

Il verdetto finale su San Siro

Il comunicato analizza i casi ispezionati: “In 24 casi è stata riscontrata la piena conformità ai limiti di legge per l’uso residenziale e a verde pubblico. I risultati dei restanti 34 sondaggi rientrano nei limiti di legge per le aree a uso industriale e commerciale, limiti che si applicano anche alla viabilità pubblica (strade, piazzali, marciapiedi, parcheggi) e che risultano coerenti con le caratteristiche d’uso delle relative aree”.

Poi, continua: “In particolare, 12 sondaggi sono stati eseguiti all’interno dei cancelli dello Stadio ‘Meazza’ e di questi, 4 rispettano i limiti previsti per le aree ad uso residenziale e verde pubblico. Nei restanti 8 sono stati riscontrati superamenti lievi dei limiti per IPA – Idrocarburi Policiclici Aromatici (in sette campionamenti), idrocarburi (in un campionamento), metalli pesanti (in due campionamenti)”.

Infine, conclude: “Lo Stadio ‘Meazza’ è considerato un’area ad uso ricreativo e deve quindi rispettare i limiti di legge per le aree a uso residenziale e di verde pubblico. Proprio per le caratteristiche d’uso della citata area, come richiesto dalla normativa ambientale, in considerazione dei superamenti rilevati relativamente agli 8 sondaggi, il Comune di Milano ha notificato agli enti competenti (Comune di Milano-Area Bonifiche, Regione Lombardia, Città Metropolitana di Milano, ATS e ARPA) l’esito delle indagini. Si tratta di superamenti che, vista la tipologia di contaminanti, il valore dei superamenti e la pavimentazione dell’area, ad oggi non richiedono interventi di interdizione né di prevenzione”.