Euro 2032, San Siro verso la bocciatura: mancano i requisiti UEFA

San Siro (Imago)

Lo stadio San Siro non può ospitare partite degli Europei 2032

Mancano ancora 7 anni, ma UEFA e FIGC stanno già lavorando intensamente per organizzare al meglio gli Europei 2032, che si disputeranno tra Italia e Turchia.

Il motivo di tanto anticipo è ovviamente legato al tema stadi, considerato come nel nostro paese in molti siano ancora piuttosto obsoleti e abbiano bisogno di essere modernizzati per poter essere inseriti nella lista dei 5 che ospiteranno le partite della competizione.

Entro ottobre la FIGC dovrà comunicare alla UEFA la propria scelta, e la novità è che l’attuale stadio San Siro non potrà essere inserito.

Lo stadio di Milano è stato infatti bocciato perché non rispecchia i requisiti UEFA, motivo per cui la città potrà essere inclusa nella competizione solamente se riuscirà a presentare un progetto alternativo e definitivo.

San Siro bocciato, le novità

Nella giornata di giovedì è andato in scena a Palazzo Marino un incontro tra UEFA, FIGC, Inter, Milan e il sindaco di Milano Beppe Sala, durante il quale è stato comunicato come lo stadio San Siro non rispecchi i requisiti UEFA e non possa dunque ospitare le partite di Euro2032.

L’unica soluzione per far sì che la città di Milano venga inclusa tra quelle ospitanti è presentare – entro un anno – il progetto del nuovo “Meazza”, che dovrà riguardare un nuovo stadio e non una ristrutturazione di quello attuale. Sarà corsa contro il tempo dunque: entro ottobre la FIGC dovrà presentare la lista completa, e i cantieri dovranno partire al massimo entro marzo del 2027.