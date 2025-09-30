La giunta comunale di Milano si è riunita per decidere il futuro dello stadio San Siro di Inter e Milan: ecco il comunicato ufficiale sulla vendita

Il futuro dello stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro è stato deciso. La giunta comunale si è riunita in queste ore e ha espresso la propria posizione ufficiale.

Nella notte di martedì 30 settembre, i consiglieri del comune del capoluogo lombardo hanno approvato la vendita dello storico stadio e delle zone limitrofe a Inter e Milan.

Il futuro dello stadio è così scritto. I nerazzurri e i rossoneri potranno acquistare l’impianto inaugurato quasi cent’anni fa, nel 1926.

Così si legge dal comunicato dell’ANSA: “I voti a favore della maggioranza sono stati 24, sufficienti a far passare il documento grazie alla decisione di Forza Italia di uscire dall’Aula che ha abbassato il quorum; i no sono stati invece 20, nessun consigliere si è astenuto“. E continua: “Abbiamo provato a scrivere una pagina nuova, e siamo solo all’inizio. Adesso parte una pratica amministrativa non banale – dice la vicesindaca di Milano, Scavuzzo – e tocca a Milan e Inter fare una parte che fino ad ora hanno fatto troppo poco“.

La questione San Siro in vendita

San Siro è uno dei principali temi della Giunta Comunale milanese da tempo. Negli scorsi mesi diversi consiglieri e lo stesso sindaco Giuseppe Sala hanno rilasciato dichiarazioni in merito.

In precedenza, il primo cittadino di Milano si era espresso così sulla questione San Siro: “Abbiamo trovato l’accordo con Inter e Milan. Lo stadio deve essere pronto entro il 2031, perché la Uefa ci sta dicendo che non considereranno Milano per gli Europei di calcio del 2032 se rimarrà San Siro“.

La storia dello stadio

San Siro è uno stadio secolare. Inaugurato nel 1926, l’impianto che sorge nell’omonimo quartiere milanese era inizialmente la casa del Milan. Nel 1947 San Siro iniziò a ospitare anche le partite dell’Inter. Nel 1979 il nome dell’impianto fu modificato in “Giuseppe Meazza“, in onore dello storico calciatore dell’Inter scomparso in quell’anno.

Una delle principali questioni che riguardano la struttura è legata al via libera della Uefa per ospitare gli Europei del 2032, convalida che ancora manca viste le condizioni dello stadio. San Siro ha già ospitato match di Europei (1980) e Mondiali (1934 e 1990)