San Paolo, malore per Oscar: trasportato in ospedale per un problema cardiaco

Oscar è stato trasportato in ospedale a seguito di un malore accusato durante test medici con il San Paolo

Oscar ha accusato un malore durante i test medici con il San Paolo. Il brasiliano è svenuto a causa di un problema cardiaco mentre si trovava sulla cyclette per una prova sotto sforzo, presso il centro di allenamento del club a Barra Funda.

I medici presenti hanno prontamente soccorso l’ex Chelsea, che è stato trasportato in ambulanza all’Einstein Hospital Israelita. Le condizioni del giocatore erano già precarie.

Lo scorso agosto, il brasiliano ha rimediato una frattura vertebrale e, durante gli esami a cui si è sottoposto per stabilire l’entità dell’infortunio, lo staff medico ha rilevato un’anomalia cardiaca.

A seguito di accertamenti, Oscar aveva ricevuto il via libera per tornare a giocare. Le condizioni dell’ex Chelsea, sotto osservazione in ospedale, sono stabili.

Il comunicato del San Paolo

Il San Paolo, club in cui Oscar gioca dallo scorso 3 gennaio dopo la lunga esperienza in Cina con lo Shanghai Port, ha pubblicato una nota ufficiale riguardo le condizioni del calciatore: “Durante gli esami effettuati martedì mattina (11) presso il SuperCT, nell’ambito della preparazione in vista della pre-stagione 2026, l’atleta Oscar ha presentato un problema cardiaco ed è stato prontamente soccorso dai professionisti del club e dall’équipe medica dell’Einstein Hospital Israelita, presente sul posto”.

“Successivamente, il giocatore è stato trasportato in ospedale, dove si trova in condizioni cliniche stabili e rimane in osservazione per l’esecuzione di esami complementari per chiarire la diagnosi. Come da procedura abituale e nel rispetto della privacy del giocatore, ulteriori informazioni saranno divulgate non appena ci saranno aggiornamenti da parte del team medico, in accordo con Oscar“.