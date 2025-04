San Paolo, Luiz Gustavo ricoverato per un’embolia polmonare

Luiz Gustavo, centrocampista del San Paolo, è stato ricoverato in Brasile per un’embolia polmonare

Brutte notizie per il San Paolo: il centrocampista Luiz Gustavo è stato ricoverato d’urgenza per un’embolia polmonare.

Come comunicato dallo stesso club, il centrocampista aveva accusato dei dolori nella zona toracica. Dopo essere stato valutato dal reparto medico del San Paolo, è trasferito in ospedale per degli esami.

Luiz Gustavo rimarrà sotto osservazione per alcuni giorni fino a ulteriori accertamenti, come si legge nella nota ufficiale. L’ex Bayern Monaco aveva già saltato diversi match per un infortunio al piede, ed era rientrato in campo di recente. Per lui due presenze, una in campionato e una in Copa Libertadores.

Per il centrocampista un altro stop forzato in una stagione complicata, dopo la vittoria della Supercoppa brasiliana nella scorsa annata.

Il comunicato del San Paolo

La nota ufficiale del San Paolo comincia così: “Dopo aver lamentato un dolore nella regione toracica al momento dell’arrivo alla TAC, il centrocampista Luiz Gustavo è stato valutato dal reparto medico del club e immediatamente trasferito all’ospedale Albert Einstein, dove è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno confermato l’esistenza di una tromboembolia polmonare“.

Il club ha poi augurato una pronta guarigione al centrocampista: “L’atleta è ricoverato in ospedale per osservazione e cure e rimarrà in tale stato per i prossimi giorni, fino a ulteriori accertamenti. Auguriamo al nostro numero 16 una pronta guarigione“.