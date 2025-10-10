La nazionale di San Marino è ancora in corsa per qualificarsi ai prossimi Mondiali del 2026 con una serie di combinazioni particolari

Incastri, regolamenti, differenza reti e speranza. Combinazioni che, se si realizzassero, potrebbero condurre a un risultato storico: la possibile qualificazione di San Marino ai prossimi Mondiali di calcio del 2026.

Come? Bisogna anzitutto partire dalle regole. Dall’Europa saranno 16 le formazioni qualificate al Mondiale: 10 staccano il pass come prime classificate dei vari gruppi, le altre 6 vengono decise dai play off giocati dalle seconde dei vari gruppi insieme a 4 squadre “ripescate” dalla Nations League 2024-25.

Queste ultime sono scelte tra le 14 vincitrici del proprio gruppo di Nations League. Di conseguenza, se almeno quattro formazioni (a scalare dalla prima all’ultima) tra Spagna, Germania, Portogallo, Francia, Inghilterra, Norvegia, Galles, Cechia, Romania, Svezia, Macedonia del Nord, Irlanda del Nord, Moldavia e San Marino non arrivano tra le prime due nei gironi mondiali, entrano di diritto nei playoff come ripescate. Ipotesi possibile dunque anche per San Marino.

Ed è qui che il girone H, quello proprio di San Marino, diventa centrale. Questo perché se la Romania dovesse arrivare a pari punti con la Bosnia al secondo posto, la differenza reti sarebbe il primo criterio di spareggio. Con l’ultima gara che sarebbe proprio contro la formazione di San Marino, a cui potrebbe convenire paradossalmente una sconfitta. Uno scenario complicato, ma comunque possibile. Andiamo nel dettaglio.

San Marino qualificato al Mondiale: ecco come

La situazione nel girone H vede attualmente l’Austria prima con 15 punti su 5 partite giocate, la Bosnia seconda con 13 punti in 6 partite e la Romania terza con 7 punti in 5 partite (Cipro quarto e San Marino ultimo con zero punti). Ai romeni mancano le partite contro Austria in casa, Bosnia in trasferta e infine San Marino.

Pertanto, il quadro è completo. Se la Romania dovesse battere di misura la Bosnia e poi vincere con tanti gol di differenza contro San Marino (e messo in conto che sia Romania che Bosnia perdano contro l’Austria), per la differenza reti i romeni arriverebbero secondi. E con almeno 4 vincitrici di Nations League al di sotto del secondo posto nei loro gironi, significherebbe ripescaggio per San Marino.