Mulattieri entra e segna: il Sassuolo risponde al Pisa e torna primo

I neroverdi si riprendono la vetta della classifica battendo per 2-0 la Juve Stabia.

Il Sassuolo torna al successo al “Mapei Stadium” nel match contro la Juve Stabia, valido per la 24esima giornata del campionato di Serie B.

I neroverdi erano chiamati a rispondere dopo la sconfitta del “Picco” contro lo Spezia, arrivata dopo tre vittorie consecutive contro Cosenza, Salernitana e Sudtirol.

Le scorie della sconfitta di La Spezia, però, si sono fatte sentire in avvio di partita. Le difficoltà ad uscire dalla pressione dei gialloblù e lo splendido gol di Maistro, poi annullato dal VAR per fuorigioco, lasciavano presagire ad un altro turno complicato. Invece, poco prima della ripresa, ecco il decimo sigillo in Serie B di Armand Laurienté che mette in discesa la partita del Sassuolo.

Nella ripresa, poi, i neroverdi hanno resistito ai tentativi di rientrare nel match della Juve Stabia fino a colpire in contropiede con il loro centravanti. No, non il fresco neo arrivato Laurs Skjellerup lanciato dal primo minuto, ma Samuele Mulattieri.

Sempre Mulattieri

Il nuovo Sassuolo di Fabio Grosso può costruire il suo futuro su tre pietre. Se due erano già note, e ci riferiamo chiaramente a Domenico Berardi e Armand Laurienté, la terza è una bella scoperta. Se andassimo a cercare sotto la vittoria dei neroverdi contro la Juve Stabia, sicuramente le troveremmo tutte e tre. Il primo gol nasce dalla visione periferica di Mimmo Berardi che si accorge della sovrapposizione di Toljan, il quale serve Laurienté.

Il secondo gol? Pure. L’esterno francese catalizza l’attenziona su di sé e offre a Mulattieri la palla del doppio vantaggio. Otto sono i minuti da quando è entrato, sette invece i gol in questa Serie B. L’ex Frosinone sfrutta l’occasione, o forse dovremmo dire la stagione. Determinante. Ora, dove ci sono tre punti per il Sassuolo non c’è più solo il numero 10, ma anche il 9.

Il Sassuolo rompe il tabù

La stagione 2024/25 di Serie B del Sassuolo fino a questo punto è stata molto positiva. Una macchia, però, se vogliamo c’era e riguardava i precedenti contro le prime 5 della classifica. La squadra di Grosso, infatti, ancora non era riuscita a vincere contro una squadra in top5.

Le sconfitte contro Pisa e Spezia (3-1 e 2-1), il pareggio contro i liguri in casa per 0-0, la sconfitta contro la Cremonese per 4-1 e infine il pareggio proprio contro la Juve Stabia in trasferta. Un trend che stava diventando una vera e propria tradizione. I neroverdi l’hanno interrotta e si sono ripresi la testa della classifica.