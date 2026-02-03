Borussia Dortmund, il classe 2008 Samuele Inácio Piá promosso in prima squadra

Il classe 2008 Samuele Inácio Piá è stato promosso in prima squadra al Borussia Dortmund

Il Borussia Dortmund continua a puntare sui giovani calciatori emergenti italiani. Dopo Filippo Mané, classe 2005 che ha giocato titolare anche in Champions League contro l’Inter, è successo di nuovo.

Questa volta è il turno di Samuele Inácio Piá, attaccante classe 2008 figlio di Piá, che in Italia ha vestito le maglie di Atalanta, Napoli, Catania e Torino tra le altre.

Super protagonista con le selezioni giovanili italiane con gol, assist e prestazioni importanti, per Samuele adesso è arrivato il meritato riconoscimento anche con la squadra di club.

Dopo 21 presenze tra tutte le competizioni, accompagnate da 9 gol e 2 assist , è stato “promosso” in Prima Squadra dopo essere stato convocato per il Mondiale per Club e anche in questa stagione di Bundesliga. A confermarlo è stato proprio Felix Hirschnagl, allenatore del Borussia Dortmund U19.

I numeri di Samuele Inácio con le Nazionali giovanili italiane

I numeri dell’attaccante classe 2008 sono decisamente notevoli. In particolare i 13 gol e 4 assist in 20 presenze con l’Under17. In totale, per essere precisi, ben 22 gol in 38 presenze, tra cui anche due presenze con l’U18 da sotto età.

Nell’ultimo mondiale U17, addirittura, quattro gol e tre MVP in tre partite vestendo la maglia numero 10 della selezione azzurra. Ora, invece, per Samuele Inácio si aprono le porte del “mondo dei grandi”, mettendosi a disposizione di Nico Kovac per la restante parte di stagione.