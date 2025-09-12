Il Brasile pensa a Samuele Ignacio: emissari della Seleção in Europa

Occhi vigili della Nazionale brasiliana sul talentino del Borussia Dortmund e dell’Italia Samuele Inácio, figlio di Piá.

Un percorso in continua ascesa. Samuele Inácio sta stupendo ogni giorno che passa e crescendo a vista d’occhio. Per chi si fosse perso di chi stiamo parlando, è presto detto. Classe 2008 italo-brasiliano e figlio di Piá, ex calciatore di Napoli, Atalanta e Lecce, Inacio è uno dei migliori giovani profili del panorama internazionale.

Gioca al Borussia Dortmund dal 2024, anno in cui decise di salutare l’Atalanta per trasferirsi in Germania e completare così la sua crescita. 365 giorni circa dopo, Inacio è stato anche convocato dal club tedesco per la prima edizione del Mondiale per Club.

A testimonianza del talento, qualche settimana fa diversi emissari della nazionale brasiliana U17 si sono recati in Germania per assistere a due partite del 2008: Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund Bochum dell’U19.

Martedì 16 settembre, alle ore 14, inizierà anche la Youth League per il Borussia Dortmund e per Samuele Inácio. A Torino è in programma la sfida alla Juventus e le attenzioni degli emissari brasiliani non mancheranno nemmeno lì.

Dal Mondiale per Club al Brasile?

L’attenzione del Brasile per il 2008 è chiaramente finalizzata al prossimo impegno della nazionale verdeoro. Quale? Il Mondiale U17 in programma in Qatar dal 3 al 27 novembre 2025.

Oltre alla Selecao parteciperà anche l’Italia, nazionale per cui gioca proprio Samuele Inácio. Mentre i giorni passano, il pressing del Brasile su di lui aumenta.