Borussia Dortmund, esordio per Samuele Inacio contro il Bayern Monaco

Samuele Inacio, talento italiano classe 2008, ha fatto il suo esordio ufficiale con la maglia del Borussia Dortmund contro il Bayern Monaco

Dopo diversi mesi, e alcune polemiche nelle ultime settimane, è finalmente arrivato il momento dell’esordio ufficiale di Samuele Inacio, che al 75’ ha preso il posto di Beier.

Il talento italiano classe 2008, figlio di Inacio Pia, da diverso tempo era infatti ormai aggregato alla prima squadra, e si attendeva solo il momento che Niko Kovac, allenatore dei gialloneri, gli concedesse i primi minuti al Signal Idouna Park.

Negli ultimi giorni si è parlato molto di lui, soprattutto in merito alle tensioni tra Borussia Dortmund e Atalanta, la squadra in cui Samuele è cresciuto. I nerazzurri, come sottolineato anche da Luca Percassi dopo la qualificazione, non hanno gradito il comportamento dei tedeschi nel trasferimento del giovane talento italiano. Frizioni che hanno anche portato alla decisione di non fare il consueto pranzo UEFA prima del match stesso.

Samuele nelle giovanili del Borussia Dortmund ha messo in mostra tutte le sue qualità. Qualità che abbiamo potuto apprezzare anche nell’Italia U17 al Mondiale, quando solamente nella fase a gironi ha segnato 4 gol e fornito 2 assist. Ora anche la grande chance di mettersi in mostra con i grandi, facendo così anche crescere le speranze degli italiani per il futuro della Nazionale.