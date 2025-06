Samuele Inàcio Pià parteciperà al ritiro con il Borussia Dortmund per il Mondiale per Club

Samuele Inàcio Pià ha raggiunto il ritiro della prima squadra del Borussia Dortmund per il Mondiale per Club

Il classe 2008, Samuele Inacio Pià compie un altro passo importante nella sua giovane carriera.

Il talento italiano ha infatti raggiunto la prima squadra del Borussia Dortmund nel ritiro di preparazione al Mondiale per Club.

Già durante questa stagione, Inàcio ha avuto l’opportunità di allenarsi con la prima squadra, lasciando un’ottima impressione.

Le ottime prestazioni in Primavera e con la Nazionale Under 17, hanno portato il club tedesco a puntare su di lui per il torneo che si terrà negli Stati Uniti.

I numeri di Samuele Inàcio

I numeri del gioiello italiano sono assolutamente importanti, soprattutto per quanto riguarda il cammino nell’Europeo under 17. Inacio ha realizzato 5 gol in 4 partite, ottenendo anche il titolo di capocannoniere della competizione. Da sottolineare la doppietta contro il Belgio, da subentrato, con l’Italia sotto per 1-0 fino al suo ingresso in campo.

Come rivelato da suo padre, Joao Inacio Pià, molti club illustri si erano fatti avanti per Samuele: Bayern Monaco, Manchester City e l’Atletico Madrid su tutte. Alla fine però il giocatore ha deciso di sposare il progetto del Borussia Dortmund e, fra poche settimane, potrebbe arrivare l’occasione di una vita.