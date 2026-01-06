Bologna presente a Pisa-Como: piace Samuele Angori per l’estate
Il Bologna era presente alla Cetilar Arena per assistere alla partita tra Pisa e Como: i rossoblù seguono Angori
In attesa della sfida contro l’Atalanta, il Bologna ha rivolto lo sguardo agli impegni di campionato di martedì 6 gennaio.
In particolare, i rossoblù hanno seguito da vicino Pisa-Como, match terminato 0-3 in favore della squadra allenata da Cesc Fàbregas.
La dirigenza emiliana era presente alla Cetilar Arena con un obiettivo preciso: osservare la prestazione di Samuele Angori.
Il laterale sinistro classe 2003 del Pisa è un profilo che interessa il Bologna, soprattutto in ottica futura più che per l’immediato.