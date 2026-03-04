Modena, crescere e diventare grandi: Samuel Wiafe e l’esordio da titolare in B a diciassette anni

Nella sconfitta di Chiavari c’è una grande notizia per il Modena e il calcio italiano: a soli 17 anni arriva l’esordio da titolare per Samuel Wiafe.

A Modena si cresce e i sogni piano piano iniziano a somigliare sempre di più alla realtà. Questo è ciò che è accaduto a Samuel Wiafe, centrocampista italiano classe 2008 dei canarini.

Non solo Massolin, ora anche Wiafe che all’età di 17 anni ha fatto il suo esordio da titolare in Serie B. Nella serata di martedì 3 marzo, quando si è giocato il turno infrasettimanale di Serie B, il Modena raccoglie l’ennesimo frutto di un grande lavoro di programmazione portato avanti da tempo.

Il ruolo è simile a quello del neo acquisto dell’Inter ma la soddisfazione per il club, molto probabilmente, è doppia. Innanzitutto perché Wiafe è un talento italiano e il suo nome inizia già a risuonare nelle Nazionali giovanili. In secondo luogo il suo passato: Wiafe veste la maglia del Modena dall’Under 15.

Wiafe diventa così il terzo 2008 a esordire nel campionato di Serie B, dietro solo a Comotto e Palma. Un’attenzione particolare ai giovani talenti che contraddistingue da tempo i gialloblù e un’altra dimostrazione è arrivata contro la Virtus Entella.

Modena, chi è Samuel Wiafe

Wiafe è nato in Ghana ed è arrivato in Italia nell’ottobre 2020, iniziando a farsi notare nei campionati locali con il Cittadella Vis Modena. Poi l’arrivo nel settore giovanile del Modena, e e non se n’è più andato. Un percorso accelerato e condito fin da subito da numeri importanti: in Under 16 aveva messo a segno 14 gol, diventando vice capocannoniere del girone, mentre nel 2024/25 ha trovato la prima rete con l’Italia Under 17 nelle qualificazioni europee contro la Norvegia.

Nel 2025/26 diventa un punto fermo della Primavera di Paolo Mandelli con 13 presenze su 13 da titolare, 4 gol e 2 assist. Il salto tra i professionisti è la logica conseguenza: il primo contratto da professionista, firmato fino al 30 giugno 2028, lo ha ufficialmente inserito in rosa dal 2 febbraio 2026.

L’esordio da titolare in B a 17 anni col Modena

A un’ora dal fischio d’inizio della sfida contro la Virtus Entella, come di consueto, sono state svelate le scelte ufficiali di formazione di Sottil. Per la prima volta compare il nome di Samuel Wiafe. Il classe 2008 ha trovato spazio nel 3-5-2 come mezzala destra al fianco di Gerli e Santoro e ha giocato 74 minuti di ottimo livello.

Non sono mancate personalità e maturità e per poco non è arrivata anche la gioia del gol, negata solo da un miracoloso salvataggio sulla linea. Di sicuro è solo rimandata e il Modena, dopo averlo cresciuto, ora ci punta per il presente e per il futuro.