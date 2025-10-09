Samuel Asamoah, calciatore del Guangxi Pingguo, si è rotto il collo durante una partita

Bruttissimo incidente in Cina, nel corso di una partita di seconda divisione. Samuel Asamoah, centrocampista togolese del Guangxi Pingguo, si è rotto il collo dopo uno scontro fortuito con un avversario.

Il giocatore 31enne è caduto e ha sbattuto la testa contro un cartellone pubblicitario a bordo campo, dopo un contrasto di gioco. L’impatto è stato talmente violento da causargli fratture cervicali e danni ai nervi.

Il club ha successivamente pubblicato l’esito della prima diagnosi: “Asamoah è a rischio di paraplegia grave e salterà tutte le gare rimanenti di questa stagione, anche la sua carriera potrebbe essere seriamente compromessa“.

Nel frattempo, il mondo del calcio si stringe intorno a Samuel Asamoah, nella speranza che possa recuperare al meglio, anche se il percorso sarà piuttosto lungo.