L’ex Milan (e Sassuolo) proseguirà la carriera in Malesia: è ufficiale

Ve lo ricordate Samu Castillejo al Milan (o al Sassuolo)? Oggi, il calciatore spagnolo riparte dalla Malesia: è ufficiale il suo arrivo al Johor Darul Ta’zim Football Club.

Con sede nella città di Johor Bahru, il club milita nella Liga Super (la massima divisione del campionato malaysiano).

Dopo oltre 300 gare disputate in Europa (tra Liga e Serie A) Castillejo proseguirà la sua carriera in Malesia.

Questo, il comunicato ufficiale del club.

“Dalla Liga alla Serie A, e ora JOHOR! Benvenuto al Johor Darul Ta’zim FC, Samu Castillejo!”. Così, il club ha annunciato l’arrivo del calciatore spagnolo.

Con il comunicato, il club ha condiviso anche un video sui social per annunciare l’arrivo dell’ex Milan: dal parrucchiere, mentre taglia il suo ciuffo, vengono mostrati gli highlights della sua carriera. Dalla Spagna all’Italia.

I numeri in carriera di Castillejo

Sono cinque le maglie vestite da Castillejo nel corso della carriera: tre in Spagna e due in Italia. Dalle prime presenze con il Malaga alle oltre 120 con il Villarreal.

Poi, l’arrivo in Italia e l’esperienza (vincente) con il Milan. Il ritorno in Liga al Valencia e infine la nuova parentesi in Serie a con il Sassuolo. Ora, c’è la Malesia.

