Porto, lesione del crociato per Samu: salterà i prossimi Mondiali con la Spagna
Brutte notizie per il Porto di Farioli che perde il proprio attaccante, Samu Aghehowa: lo spagnolo salterà anche i Mondiali
Oltre al danno del gol subito all’ultimo minuto nello scontro diretto contro lo Sporting Lisbona (terminato con il risultato di 1-1), per il Porto di Francesco Farioli è arrivata anche la beffa.
L’infortunio al ginocchio riportato nel corso della gara da Samu Aghehowa, attaccante spagnolo del club, si è rivelato essere decisamente grave.
Distorsione al ginocchio destro con lesione del legamento crociato anteriore per il classe 2004, che salterà così la seconda parte di stagione.
Ma non solo visto che l’attaccante era dal 2024 nel giro dei calciatori convocabili da De la Fuente (c.t. della nazionale spagnola) in vista del prossimo Mondiale di calcio in programma tra Usa, Canada e Messico.
Porto, grave infortunio per Samu: salta il Mondiale
Di seguito il comunicato ufficiale diffuso sui propri canali dal Porto: “Samu, sostituito durante l’intervallo della partita contro lo Sporting (terminata 1-1), ha riportato una distorsione al ginocchio destro con lesione del legamento crociato anteriore. Il nazionale spagnolo sarà sottoposto a nuova valutazione medica da parte del Dipartimento Medico dell’FC Porto nei prossimi giorni“.
Confermate dunque le sensazioni della vigilia: l’attaccante salterà la seconda parte di stagione ma anche i prossimi Mondiali di calcio con la sua Spagna, in programma per quest’estate. Nazionale che affronterà nel suo girone Uruguay, Arabia Saudita e Capo Verde.