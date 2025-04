Sampdoria, Tutino si opera: riecco Borini

Le ultime in casa Samp: la situazione in attacco. Tutino si opera, Borini torna convocabile

Già fermo dallo scorso 17 gennaio per una frattura al malleolo della caviglia sinistra, Tutino resterà fuori per il resto della stagione. L’attaccante sperava di poter tornare a disposizione per la partita contro la Juve Stabia, ma così non sarà.

Il giocatore, infatti, ha avuto un nuovo fastidio (di natura diversa, ma sempre alla stessa caviglia), per il quale si è deciso di intervenire chirurgicamente per risolvere il problema ed essere poi così pronto per il ritiro estivo.

Al suo posto in lista rientrerà Borini (che da gennaio era fuori rosa e dalla settimana scorsa col nuovo corso era tornato ad allenarsi in gruppo).

Borini sarà quindi convocabile per la parità di lunedì 21 aprile contro la Juve Stabia.

Sampdoria, le ultime dall’infermeria

Non solo Tutino. Anche Davide Veroli, infortunatosi contro il Cittadella, dovrà essere operato: gli esami strumentali hanno evidenziato una frattura mandibolare.

L’intervento è programmato per la giornata di martedì 22 aprile.