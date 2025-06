Serie B, la Sampdoria si salva se: le combinazioni con la Salernitana

Cosa serve alla Sampdoria per salvarsi e restare in Serie B

Dopo il 2-0 della gara d’andata contro la Salernitana, la Sampdoria è a 90′ dalla sua permanenza in Serie B.

Ma quali sono i risultati che consentirebbero al club blucerchiato di evitare la retrocessione?

Vittoria, pareggio e anche una sconfitta (ma con un solo gol di scarto).

Ecco tutte le combinazioni.

La Sampdoria si salva se: le combinazioni

Cosa servirà alla Sampdoria per salvarsi e, dunque, rimanere in Serie B? In caso di vittoria o pareggio nella gara di ritorno contro la Salernitana la salvezza sarà assicurata.

Non solo: il club blucerchiato può anche perdere con 1 gol di scarto. Anche in questo solo caso di sconfitta, la permanenza in Serie B sarebbe confermata.

La Sampdoria non si salva se: le combinazioni

In quali casi la Sampdoria saluterà la Serie B? Solo in caso di sconfitta con due gol di scarto (si salverebbe la Salernitana perché nella stagione ha avuto un miglior piazzamento in classifica), tre o più gol subiti.