La reazione condivisa sui suoi social dell’ex giocatore della Sampdoria, Roberto Mancini, sulla retrocessione in Serie C

La notizia della Sampdoria retrocessa in Serie C ha coinvolto tutto il Paese, con svariati personaggi che hanno espresso un loro commento sui social.

Sentenza arrivata dopo il pareggio maturato nell’ultima gara di campionato contro la Juve Stabia, con un punto che non è bastato a evitare una storica retrocessione al club.

Pazzini, Sebastiano Esposito, Eder, Marotta e tanti altri ex e non solo hanno commentanto l’accaduto.

Tra questi anche Roberto Mancini, che con la maglia della Doria ha collezionato più di 400 presenze e oltre 130 reti.

Le parole di Mancini sulla Sampdoria in Serie C

Con una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, Roberto Mancini ha voluto dimostrare la propria vicinanza alla Sampdoria. Un filmato di campo e una citazione del presidente Paolo Mantovani: “Finché i tifosi della Samp canteranno, non ci saranno problemi per il futuro“.

Proprio i tifosi che ancora una volta sono stati vicini alla squadra, anche in un momento così delicato. Nel corso della stagione i blucerchiati hanno guadagnato 41 punti in 18 partite, valsi la “sola” diciottesima posizione in classifica che è valsa, per l’appunto, la Serie C.