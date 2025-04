La Sampdoria ha ufficializzato l’esonero di Leonardo Semplici e quello del responsabile dell’Area Tecnica, Pietro Accardi: in arrivo Alberico Evani

Iniziata la rivoluzione per la Sampdoria: come anticipato nelle scorse ore, sia Leonardo Semplici che Pietro Accardi salutano il club blucerchiato. In arrivo Alberico Evani.

Semplici saluta la Sampdoria dopo aver guidato la squadra in 17 partite totali: 16 di campionato e una di Coppa Italia. Il bilancio è il seguente: due successi, nove pareggi e sei sconfitte.

Numeri che hanno portato, dunque, la società a optare per l’esonero del suo allenatore.

Di seguito il comunicato diramato dalla Sampdoria.

Sampdoria, la nota ufficiale

Il comunicato della Sampdoria esordisce così. “L’U.C. Sampdoria comunica di aver interrotto i rapporti professionali con il responsabile dell’Area Tecnica Pietro Accardi e con il suo collaboratore Giuseppe Colucci. La società li ringrazia per l’impegno profuso e la professionalità dimostrata nel corso della stagione e augura loro le migliori fortune per il prosieguo delle rispettive carriere”.

La nota prosegue: “Nel contempo l’U.C. Sampdoria rende noto di aver sollevato dall’incarico l’allenatore responsabile della prima squadra Leonardo Semplici. Al tecnico e ai componenti del suo staff – Andrea Consumi, Alessio Aliboni, Rossano Casoni e Yuri Fabbrizzi – vanno i ringraziamenti per l’impegno e la professionalità dimostrati durante il periodo di lavoro nel club”.