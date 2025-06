Salernitana-Sampdoria, le formazioni ufficiali del playout di Serie B

Le formazioni ufficiali e le scelte di Marino ed Evani per la gara tra Salernitana e Sampdoria, finale di ritorno dei playout di Serie B

È una serata decisiva per il destino di Salernitana e Sampdoria. Le due squadre si affrontano nella sfida di ritorno della finale playout di Serie B.

All’andata i blucerchiati hanno vinto 2-0 grazie alle reti di Meulensteen e Curto, dunque i granata sono chiamati alla rimonta: servirà una vittoria con due gol di scarto.

In caso di pareggio al termine dei due incontri, la squadra di Marino rimarrebbe in Serie B grazie al miglior posizionamento in classifica. La Sampdoria, come anticipato, parte in vantaggio nella gara dell’Arechi e avrà due risultati su tre a disposizione.

Di seguito le formazioni ufficiali e le scelte di Marino ed Evani per la finale di ritorno dei playout.

Le formazioni ufficiali di Salernitana-Sampdoria

SALERNITANA (3-4-2-1): Christensen; Ruggeri, G. Ferrari, Lochoshvili; Ghiglione, Amatucci, Hrustic, Corazza; Soriano, Raimondo; Cerri. A disp.: Sepe, Gentile, Tongya, Simy, Bronn, Njoh, Reine-Adelaide, Guasone, Verde, Jaroszynski, Tello, Girelli. All.: Marino

SAMPDORIA (3-5-2): Ghidotti; Riccio, A. Ferrari, Veroli; Depaoli, Yepes, Meulentseen, Vieira, Venuti; Coda, Sibili. A disp.: Chiorra, Curto, Bellemo, Ricci, Akinsanmiro, Oudin, Bereszynski, Malanca, Ioannou, Benedetti, Sekulov, Abiuso. All.: Evani

Dove vedere Salernitana-Sampdoria in tv e streaming

Il match tra Salernitana e Sampdoria si giocherà allo stadio Arechi di Salerno, con calcio d’inizio fissato per le 20:30.

La partita sarà visibile in diretta tv su DAZN, e anche in streaming sempre tramite l’applicazione di DAZN.