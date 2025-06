Il portiere dei blucerchiati è uscito in barella durante il secondo tempo di Sampdoria-Salernitana

Durante l’andata dei play-out di Serie B tra Sampdoria e Salernitana, il portiere della formazione di Evani è uscito dal campo in barella poco dopo l’ora di gioco.

Al suo posto è subentrato Simone Ghidotti, ma i segnali non sono positivi per il portiere ex Cagliari in vista del ritorno dell’Arechi.

Nella serata di venerdì 20 giugno, a Salerno, le due squadre si riaffronteranno nel ritorno dei play-out.

In palio c’è la permanenza in Serie B, mentre quella che perderà disputerà la prossima stagione in Serie C. La cosa certa è che la Samp si presenterà in casa della Salernitana forte del 2-0 del Ferraris, maturato grazie ai gol di Meulensteen e Curto.