Sampdoria, tre giorni in ritiro per preparare la sfida di Venezia
Le ultime in casa Samp
Per preparare al meglio la delicata sfida del Penzo contro il Venezia, la Sampdoria ha annunciato – nel report quotidiano – il ritiro anticipato verso la sede veneta a partire da domani, mercoledì 5 novembre.
Dal campo, invece, Depaoli al lavoro in gruppo (si era fermato con il Frosinone per un problema al polpaccio).
“Seconda seduta pomeridiana consecutiva per la Sampdoria e rosa divisa ancora in due gruppi. Sotto il sole del “Mugnaini” seduta di scarico prevalentemente atletica sul campo per i titolari della sfida con il Mantova; palestra, esercitazioni tecniche e partitelle a campo ridotto per il resto dei disponibili (compreso Lorenzo Malagrida uscito però anzitempo per un fastidio muscolare).
Lavori ridotti programmati per Alex Ferrari, Víctor Narro e Simone Pafundi. Differenziati di recupero per Giorgio Altare, Fabio Depaoli ed Estanislau Pedrola. Terapie per Oliver Abildgaard e Nicola Ravaglia. Domani, mercoledì, è in agenda un allenamento mattutino, che precederà la partenza per la sede veneta del ritiro anticipato in vista della trasferta di sabato a Venezia (ore 19.30)”.