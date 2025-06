Sampdoria, dalla panchina ai giocatori che non verranno riscattati: la situazione

Dalle valutazioni per la panchina ai giocatori che non verranno riscattati: la situazione in casa Sampdoria.

Novità in casa Sampdoria. Il club non eserciterà nessuno dei possibili riscatti, tra questi Sibilli, Veroli, Curto, Abiuso, Beruatto e Oudin, viste le tempistiche strette.

Si andrà poi eventualmente a riparlare con le società proprietarie dei cartellini per i giocatori che possono interessare per la prossima stagione.

Tra i possibili nomi, la Samp potrebbe provare a riprendere Sibilli e Veroli, che hanno fatto bene.

Novità anche per l’allenatore in vista della prossima stagione: nelle prossime ore ci saranno tutte le valutazioni sulla panchina.

Sponda allenatore nelle prossime ore verranno fatte tutte le valutazioni del caso, il primo passo sarà parlare con Evani per il quale c’è ovviamente riconoscenza per quanto fatto: aver accettato l’incarico in un momento difficile e aver centrato l’obiettivo.

Si faranno quindi valutazioni a 360 gradi. A oggi ogni strada è percorribile, quindi anche che rimanga lui stesso. Entro il weekend o inizio della prossima settimana verrà presa la decisione sull’allenatore per poi iniziare a lavorare sul mercato.