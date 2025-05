Sampdoria, il giorno dopo la retrocessione: il racconto

Una giornata che resterà in negativo nella storia della Sampdoria: il racconto dei momenti dopo lo 0-0 con la Juve Stabia.

La Sampdoria è ufficialmente in Serie C. Una serata triste per i colori blucerchiati che per la prima volta nella loro storia retrocedono nella terza serie.

Finisce 0-0 al Menti di Castellammare di Stabia ma non basta, i risultati delle altre condannano la squadra di Evani alla serata più buia della sua storia.

Tanta la rabbia dei tifosi presenti in Campania per seguire la Sampdoria al fischio finale, con la contestazione al gruppo che ha impedito ai giocatori di avvicinarsi al settore ospiti al termine della partita.

La contestazione è poi continuata fuori dallo stadio con la società che ha optato per il silenzio stampa e la squadra ha lasciato lo stadio alle 00:30, inizialmente per venire a Genova salvo poi dirottare il volo da Salerno su Malpensa per evitare la contestazione al loro arrivo.

Il giorno dopo: c’è attesa per il futuro del club

L’arrivo della squadra a Genova è stato in piena notte, che di fatto ha chiuso la stagione della Sampdoria. Un’annata da dimenticare in tutti i sensi. I tifosi ora si interrogano sul futuro del club dopo le tre retrocessioni (non solo la Prima squadra, ma anche la Primavera e le Women).

C’è attesa nell’ambiente ora per una risposta da parte della proprietà, dopo il silenzio stampa scelto subito dopo l’ufficialità della retrocessione in Serie C.