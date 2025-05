La Sampdoria è ufficialmente retrocessa in Serie C

Dopo il pareggio con la Juve Stabia, la Sampdoria retrocede ufficialmente in Serie C

Arriva la notizia che tutti i tifosi della Sampdoria speravano di non sentire: la squadra blucerchiata pareggia contro la Juve Stabia, risultato che non basta per centrare la salvezza, nemmeno tramite i playout.

La Sampdoria retrocede così in Serie C per la prima volta nella propria storia: una pagina drammatica nella storia del club blucerchiato. Dopo una stagione travagliata, segnata da difficoltà economiche, cambi societari e risultati sportivi deludenti, è arrivata la condanna aritmetica.

Il pareggio dell’ultima giornata ha sancito la retrocessione diretta, mettendo fine a un’annata in cui la squadra non è mai riuscita a trovare continuità.

A nulla sono serviti i cambi in panchina e i tentativi di raddrizzare la rotta: la Samp saluta la Serie B e scivola in terza serie per la prima volta. Un colpo durissimo per una piazza storica del calcio italiano, che ora si trova costretta a ripartire dal fondo, con la speranza di una rapida rinascita.

Il verdetto

Non è bastato un solo punto sul campo della Juve Stabia alla Sampdoria per giocarsi le proprie chance di salvezza ai playout. Lo 0-0 di Castellammare ha condannato la squadra di Evani alla retrocessione diretta in Serie C, in virtù dei risultati maturati sugli altri campi.

In particolare, la vittoria per 2-0 della Salernitana sul Cittadella. I campani hanno condannato in un colpo solo alla retrocessione i propri diretti avversari e la Sampdoria, scavalcata al diciassettesimo posto, valido per i playout. A nulla è valso l’assalto disperato degli ultimi minuti dei blucerchiati, che non sono riusciti a trovare il gol.