Retrocessione Sampdoria, Gravina: “Perdita incredibile per il calcio”

Le parole del presidente della FIGC Gravina sulla retrocessione della Sampdoria in Serie C.

Niente da fare per la Sampdoria: con lo 0-0 contro la Juve Stabia la formazione blucerchiata è ufficialmente retrocessa in Serie C.

Dalla Serie A alla C nel giro di due stagioni, una caduta importante per una delle squadre con la storia più lunga e ricca di successi di tutta Italia.

Per la prima volta dal 12 agosto 1946, quindi, la Sampdoria giocherà nella terza serie del campionato italiano.

Intervenuto a margine di un evento Special Olympics il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha commentato: “Una perdita incredibile per il calcio sia di serie A che di B”.

Sampdoria, le parole di Gravina

Il presidente della FIGC ha poi aggiunto: “Nell’arco di due anni, una società così storica, credo che apra una ferita nel racconto dei valori del nostro sport. Ma le leggi del calcio sono queste, non sempre è tutto scontato”.

“Dispiace ma siamo convinti che una società così blasonata avrà modo di poter risalire in tempi molto rapidi“, ha concluso.